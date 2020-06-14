«Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 4:1

Футболисты московского «Динамо» одержали разгромную победу над столичным «Спартаком». Контрольный матч завершился со счетом 4:1.

Игра состоялась в закрытом режиме. В составе «Динамо» два гола провел Клинтон Нжи, еще два — Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко. Гол в составе «Спартака» принадлежит Джордану Ларссону, рассказал главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

Обе команды готовятся к оставшейся части чемпионата РПЛ, который прервали из-за ограничений на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, сообщает «Спорт-Экспресс».

В ближайшем, 23-м туре «Спартак» 19 июня сыграет в Туле с местным «Арсеналом». «Динамо» 21 июня поедет играть с ФК «Краснодар». «Динамо» сейчас на шестом месте в турнирной таблице (30 очков), а «Спартак» на восьмом месте (28 очков).

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