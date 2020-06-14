Музыкальную премию «Грэмми» теперь сможет получить каждый

Музыкальную премию &#171;Грэмми&#187; теперь сможет получить каждый
Первая церемония вручения премии "Грэмми" состоялась в 1959 году (по итогам 1958 года). Фото: Pixabay

Организаторы американской премии «Грэмми» ввели новые правила, согласно которым теперь награду в номинации «Лучший новый исполнитель» сможет получить людой человек.

Академия звукозаписи в Соединенных Штатах внесла изменения в категории, которая славится своей противоречивостью. Нововведения позволят молодым исполнителям получить премию, не имея при этом официального альбома.

Уже на следующей церемонии премия в указанной номинации не будет вручаться, основываясь на количестве релизов. Теперь решение о вручении награды будет приниматься на основе того, добился ли исполнитель прорыва или известности в год отбора.

Музыкальная премия «Грэмми» ежегодно вручается Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) начиная с 1958 года. Награду присуждается по результатам голосования членов академии. Сейчас премию вручают в 84 категориях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что побороться за премию Оскар в 2021 году смогут фильмы вышедшие онлайн.

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