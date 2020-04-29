Побороться за премию Оскар в 2021 году смогут фильмы вышедшие онлайн

Побороться за премию Оскар в 2021 году смогут фильмы вышедшие онлайн
Изменения актуальны только для 93-1 премии Оскар, которая пройдет в 2021 году. Фото: Pixabay

Организаторы американской кинопремии «Оскар», которая проходит в Лос-Анджелесе с 1929 года, впервые решили изменить правила отбора фильмов.

В связи с активным распространением коронавируса, все кинотеатры временно закрыты. То есть, соблюсти обязательное условие, а именно выход картины в широкий прокат, потенциальные претенденты не могут.

В виде исключения, лишь на то время, пока кинотеатры вновь не распахнут свои двери, американская киноакадемия позволит фильмам, вышедшим сразу на различных онлайн-сервисах в интернете, побороться за заветную статуэтку. Об этом говорится в официальном заявлении организаторов церемонии.

При этом, копия фильма должна быть представлена для членов академии в течение 60 дней с момента релиза. Разместить ее для просмотра необходимо будет на защищенном сайте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что церемонию «Оскара» смотрело рекордно низкое количество человек.

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Побороться за премию Оскар в 2021 году смогут фильмы вышедшие онлайн
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