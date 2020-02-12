Церемонию «Оскара» смотрело рекордно низкое количество человек

Телевизор включило на шесть миллионов человек меньше, чем в 2019 году.

Об этом стало известно 11 февраля. В общей сложности церемонию «Оскара» посмотрели 23,6 миллионов человек – это на шесть миллионов меньше, чем в 2019 году. Показатель этого оказался рекордно низким и непонятно, с чем связан спад интереса к премии. Эксперты отмечают, что не было ни одного скандала, который мог бы уменьшить просмотры. Возможно, пишет Teleprogramma.pro, все дело в решении устранить полноценных ведущих. Таким образом захотели сэкономить на гонорарах.

Также зрители поставили церемонии низкие оценки – всего 5,3 балла из 10.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ди Каприо впервые пришел на «Оскар» с девушкой, а не мамой. Актера сопроводила модель и актриса Камила Морроне. Судя по всему, между ними вспыхнули серьезные чувства.