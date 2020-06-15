Адвокат Ефремова объяснил отказ от помощи семьи погибшего в ДТП водителя

Адвокат Ефремова объяснил отказ от помощи семьи погибшего в ДТП водителя
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказа, почему семья погибшего Сергея Захарова отказалась принимать помощь.

По его словам, это можно объяснить «чьим-то грязным пиаром», сообщает «Пятый канал». По его мнению, семья погибшего в ДТП, возможно, рассчитывала на большую сумму, чем предложил актер.

Он отметил, что Ефремов — «не олигарх», и подчеркнул, что актер все еще пытается просить прощения у семьи Сергея Захарова.

Ранее Михаил Ефремов в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт», попросил прощения у семьи погибшего и предложил им материальную помощь. Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, не приняла ни компенсации, ни извинений.

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. Актер выехал на встречку с превышением скорости и врезался в фургон. В итоге водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. На время следствия его отправили под домашний арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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Адвокат Ефремова объяснил отказ от помощи семьи погибшего в ДТП водителя
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