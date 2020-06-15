Адвокат Ефремова объяснил отказ от помощи семьи погибшего в ДТП водителя

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказа, почему семья погибшего Сергея Захарова отказалась принимать помощь.

По его словам, это можно объяснить «чьим-то грязным пиаром», сообщает «Пятый канал». По его мнению, семья погибшего в ДТП, возможно, рассчитывала на большую сумму, чем предложил актер.

Он отметил, что Ефремов — «не олигарх», и подчеркнул, что актер все еще пытается просить прощения у семьи Сергея Захарова.

Ранее Михаил Ефремов в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт», попросил прощения у семьи погибшего и предложил им материальную помощь. Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, не приняла ни компенсации, ни извинений.

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. Актер выехал на встречку с превышением скорости и врезался в фургон. В итоге водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. На время следствия его отправили под домашний арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.