Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

В ночь на 15 июня самолет «Почты России» Ту-204 экстренно приземлился в аэропорту Жуковского в Московской области после почти трехчасовой выработки топлива.

Борт сел штатно. Самолет со сработавшим датчиком неисправности одного из двигателей сел в аэропорту Жуковского в 3:38, сообщает ТАСС. По словам источника в экстренных службах, посадка произошла благополучно, пострадавших нет.

Ту-204 вылетел из Жуковского в Якутск в 00:30. После вылета самолета в одном из его двигателей сработал датчик неисправности, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два пассажирских самолета столкнулись при рулении на взлетно-посадочной полосе в петербургском аэропорту в воскресенье, 14 июня. Это были самолеты компаний S7, который должен был лететь в Иркутск, и «Уральских авиалиний», который выполнял рейс Петербург — Калининград.