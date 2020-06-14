Обстоятельства столкновения самолетов в Пулково установит СК

Следственные органы приступили к проверке по факту небольшой аварии в Пулково с участием двух лайнеров.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, проверку будут проводить ленинградский следственный отдел на транспорте. Сотрудники СК работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, два пассажирских самолета столкнулись при рулении на взлетно-посадочной полосе в петербургском аэропорту в воскресенье, 14 июня. Это были самолеты компаний S7, который должен был лететь в Иркутск, и «Уральских авиалиний», который выполнял рейс Петербург — Калининград. Воздушные судна столкнулись по касательной.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших и погибших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково столкнулись два самолета.