В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

Столкновение произошло на летном поле во время руления. Фото: Baltphoto

Столкновение произошло на летном поле во время руления. Фото: Baltphoto

В аэропорту Северной столицы в воскресенье, 14 июня, по касательной столкнулись два воздушных судна. К счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел на летном поле, самолеты столкнулись во время руления. Авария произошла с участием борта, отправлявшегося по маршруту «Санкт-Петербург — Иркутск» и самолета, следующего по направлению «Санкт-Петербург — Калининград», передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах Северной столицы.

К счастью, ни погибших, ни пострадавших в происшествии нет. Детальные обстоятельства и причины столкновения пока что остаются неизвестными. Продолжили ли самолеты полет, также не оговаривается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 14 июня, в петербургском аэропорту было отменено 17 рейсов. Причиной тому стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и низкий спрос на билеты.