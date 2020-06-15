Водитель сбежал с места ДТП на Олеко Дундича

Утром 15 июня у дома №36 на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе произошло дорожно-транспортное происшествия с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, виновник ДТП сбежал, его «не успели заснять». Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, машины, попавшие в аварию, не получили серьезных повреждений. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара улицу Шкапина перекрыли от Железнодоржного переезда до Библиотечного переулка. По словам очевидцев, автомобилистов разворачивали и отправляли в объезд. На месте были замечены пожарные машины.