На проспекте Кузнецова сгорели два автомобиля

Утром 15 июня, в Красносельском районе Петербурга на проспекте Кузнецова возле дома № 12 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 2:10. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сначала загорелся Infiniti — у машины выгорел моторный отсек. Потом загорелась Kia, у автомобиля оплавилось лакокрасочное покрытие.

Справиться с огнем удалось к 3:49. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара улицу Шкапина перекрыли от Железнодоржного переезда до Библиотечного переулка. По словам очевидцев, автомобилистов разворачивали и отправляли в объезд. На месте были замечены пожарные машины.