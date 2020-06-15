В Петербурге будут судить мужчину, который 80 раз ударил ножом своего соседа в подвале

В Петербурге будут судить мужчину, который 80 раз ударил ножом своего соседа в подвале
Дело дошло до суда. Фото: Baltphoto

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Омской области. Его будут судить по статье «Убийство».

Как полагает следствие, он вместе с другим мужчиной находился в подвальном помещении многоквартирного дома, оборудованном ими для проживания. Между ними произошел конфликт, о причинах которого не сообщается. Злоумышленник нанес ему не менее 80 ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилой мужчина пропал в садоводческом массиве Пупышево в Волховском районе области в четверг, 11 июня. Известно, что у пенсионера проблемы с ориентацией в пространстве и, есть предположение, что он потерял память.

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