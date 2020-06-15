На перекрестке Свечного переулка и Коломенской улицы произошло массовое ДТП

Утром 15 июня, на перекрестке Свечного переулка и Коломенской улицы произошло массовое ДТП.

«ДТП на перекрёстке Свечного и Коломенской . Трамваи встали . Пострадало шесть машин», -сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурге в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в аварию попали шесть машин. ДТП спровоцировало пробку из трамваев, так как одна из машин оказалась прямо на трамвайных путях.

Причины ДТП устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара улицу Шкапина перекрыли от Железнодоржного переезда до Библиотечного переулка. По словам очевидцев, автомобилистов разворачивали и отправляли в объезд. На месте были замечены пожарные машины.