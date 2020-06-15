В Петербурге задержали девять человек за инсценировку рукопашного боя на самодельном плоту

Сотрудники полиции задержали девять человек за инсценировку рукопашного боя на самодельном плоту во время пандемии коронавируса.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 14 июня. На территории Галерной гавани в Василеостровском районе заметили столпотворение. Около 50 человек инсценировали рукопашный бой на самодельном плоту. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек, остальным удалось скрыться. Организатором мероприятия является 38-летний житель Петербурга. Он также был задержан.
В отношении него составлен административный протокол, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, в Петербурге все еще действует запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала мая и по 5 июня с жителей Северной столицы взыскали 4 256 штрафов за нарушение режима повышенной готовности, действующего на территории города в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Также сотрудники комитета составили 116 протоколов за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации либо угрозе ЧС.