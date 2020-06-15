В Петербурге задержали девять человек за инсценировку рукопашного боя на самодельном плоту

В Петербурге задержали девять человек за инсценировку рукопашного боя на самодельном плоту
Петербуржцы инсценировали рукопашный бой. Фото: Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции задержали девять человек за инсценировку рукопашного боя на самодельном плоту во время пандемии коронавируса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 14 июня. На территории Галерной гавани в Василеостровском районе заметили столпотворение. Около 50 человек инсценировали рукопашный бой на самодельном плоту. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек, остальным удалось скрыться. Организатором мероприятия является 38-летний житель Петербурга. Он также был задержан.

В отношении него составлен административный протокол, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в Петербурге все еще действует запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала мая и по 5 июня с жителей Северной столицы взыскали 4 256 штрафов за нарушение режима повышенной готовности, действующего на территории города в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Также сотрудники комитета составили 116 протоколов за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации либо угрозе ЧС.

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