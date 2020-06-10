С начала мая жителей Петербурга оштрафовали на 17 млн рублей за прогулки в парках

С начала мая жителей Петербурга оштрафовали на 17 млн рублей за прогулки в парках
Только 169 дел из 4427 освободили от необходимости платить штраф. Фото: pixabay.com

С начала мая и по 5 июня с жителей Северной столицы взыскали 4 256 штрафов за нарушение режима повышенной готовности, действующего на территории города в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Комитет по вопросам законности Санкт-Петербурга за месяц выписал штрафы на сумму в 17 миллионов рублей, передает Мойка78. Заместителем главы ведомства по состоянию на 5 июня были приняты решения по 4,4 тысячам административных дел, из которых на 4,2 тысячи наложили штрафы и лишь 169 освободили от необходимости платить.

Кроме того, в течение этого времени сотрудники комитета составили 116 протоколов за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации либо угрозе ЧС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для российских автомобилистов вводят новый штраф за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, размер которого может составить до 50 тысяч рублей.

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