На фасаде дома-памятника в Басковом переулке обнаружили стеклянные кирпичи системы Фальконье

На фасаде дома-памятника в Басковом переулке обнаружили стеклянные кирпичи системы Фальконье
Чаще стеклянные кирпичи системы Фальконье применялись для окон. Фото: КГИОП

Во время обследования фасада доходного дома Ерошенко, который находится в Басковом переулке Петербурга, нашли стеклянные кирпичи системы Фальконье. Об этом сообщили в пресс-службе Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

По обнаруженным штампам специалисты определили, что их изготовил Санкт-Петербургский завод «М. Франкъ и К°» в начале прошлого века.

Находка представляет из себя довольно редкий пример, когда подобный тип оконного остекления применён на лицевом фасаде здания. Чаще стеклянные кирпичи системы Фальконье применялись для окон, выходящих во двор, окон чёрных лестниц и брандмауэров доходных домов, рассказали в КГИОП. Найденные стеклянные кирпичи демонтируют для того, чтобы отреставрировать реставрации и вернуть на историческое место.

Дом в Басковом переулке является объектом культурного наследия и входит в список 255 многоквартирных домов — памятников с особо сложными фасадами, которые в ближайшие десять лет должны отреставрировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что КГИОП обратился в суд, чтобы обязать СПбГУ выполнить ремонт и реставрацию здания, расположенного на Пироговской набережной, 19. СПбГУ является правообладателем объекта культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе комитета, здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

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