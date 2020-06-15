В Волгограде задержали подростка, готовившегося взорвать школу

Сотрудники ФСБ задержали 15-летнего подростка из Волгограда. Следствие полагает, что он планировал напасть на школу со взрывными устройствами и коктейлями Молотова.

«У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие», — приводит ТАСС слова представителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У подростка найдены рукописные записи с инструкциями по изготовлению взрывных устройств и нападений на школы. В квартире его найдены схемы по изготовлению бомб.

По версии следствия, идею он вынашивал с 2018 года. Напасть мальчик, предположительно, планировал на сотрудника школы и одного из учеников. Сам подросток утверждает, что хотел использовать зажигательные смеси для развлечений.

Нападение школьник, по словам свидетелей, репетировал на участке местности. Там обнаружены неразорвавшиеся самодельные взрывные устройства и поражающие элементы устройств, которые удалось привести в действие.

Школьнику предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к убийству.

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