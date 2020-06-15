Петербуржца судят за попытку обмануть мошенников на 10 млн

Петербуржца судят за попытку обмануть мошенников на 10 млн
Дело рассмотрит Октябрьский районный суд. Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Местного жителя обвиняют в попытке присвоить 10 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как полагает следствие, мужчина получил сведения о том, что двоим местным жителям предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он разработал план и сообщил им, что имеет связи в правоохранительных органах. За 10 млн мужчина обещал решить вопрос о мере пресечения и переквалификации обвинения на менее тяжкое.

«При этом он не намеревался исполнять взятые на себя обязательства», — уточнили в пресс-службе.

В декабре 2019 года мужчину задержали при передаче денег. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в Октябрьский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «банковские мошенники» развели пенсионерку на 2,5 млн.

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