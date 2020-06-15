Для большегрузов закроют часть дорог Ленобласти

На региональных дорога Ленинградской области вводят ограничения для проезда большегрузов. Часть трасс будет закрыта для тяжелого транспорта до 30 августа.

Мера принята в связи с ростом потока машин из-за дачного сезона. Соответствующий приказ подписала глава дорожного комитета Денис Седов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Ограничения вводятся для большегрузов, чья разрешенная максимальная масса превышает три с половиной тонны. Для них закрываются 25 участков дорог во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском районах.

Речь идет о Колтушском шоссе, Дороге жизни, Токсовском шоссе, пути к Сосновому Бору, Старовыборгском шоссе и ряде других дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе установили фотофиксацию нарушений. Меры приняты из-за игнорирования водителями большегрузов ограничений проезда.