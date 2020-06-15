Туроператоры сомневаются в возможности открытия границ ЕС для россиян с 1 июля

Границы внутри ЕС планируют открыть с 15 июня, а внешние — держать закрытыми до 30 июня. Фото: pixabay.com

Границы внутри ЕС планируют открыть с 15 июня, а внешние — держать закрытыми до 30 июня. Фото: pixabay.com

Границ стран Европейского союза могут остаться закрытыми для россиян, хотя предполагалось, что 1 июля ограничения не будут сняты.

Неутешительными прогнозами поделились члены Ассоциации туроператоров России. Сейчас страны Евросоюза готовят список «третьих стран», въезд которым будет доступен с 1 июля. Сейчас туда попали шесть государств: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. России в этом списке нет и, вероятнее всего, не будет.

Эксперты считают, что этому есть два объяснения: ЕС действует по принципу взаимности и ожидает, что попавшие в перечень страны откроют границы и для граждан Евросоюза. Россия на данный момент, ввиду по-прежнему неблагоприятной эпидемиологической обстановки, не может определить точный срок возобновления международного сообщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июля туристам будет доступен въезд в Египет.