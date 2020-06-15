В Выборге росгвардеец задержал сладкоежку, который пытался стащить 10 коробок конфет

В Выборге росгвардеец задержал сладкоежку, который пытался стащить 10 коробок конфет
Фото: pixabay.com

В городе Выборг Ленинградской области в свободное от работы время сотрудник вневедомственной охраны пресек грабеж магазина.

Инцидент произошел около шести часов вечера 14 июня в одном из супермаркетов на Батарейной улице. Злоумышленник пытался пронести мимо кассы десять коробок конфет без оплаты, однако работница магазина заметила преступника и окрикнула его. Это спугнуло правонарушителя, и тот попытался сбежать.

Случайно оказавший рядом росгвардеец оперативно задержал вора с поличным и вызвал подкрепление. Любителя полакомиться сладким передали в отделение полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове сотрудники правоохранительных органов пресекли пьяный конфликт. Четверо мужчин едва не покалечили друг друга, двоим потребовалась медицинская помощь.

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