В Ломоносове полиция пресекла пьяную драку

В Ломоносове полиция пресекла пьяную драку
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

Ночью 8 июня в дежурную часть полиции Петродворцового района поступила информация о массовой драке на Нагорной улице в Ломоносове.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и пресекли развивающийся конфликт. В драке участвовали шестеро мужчин в возрасте от 19 до 37 лет. Четверо из них, выходцы из стран ближнего зарубежья, доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, еще двое отправлены в больницу, поскольку им необходима медицинская помощь.

Оказалось, причиной конфликта стало опрометчивое замечание подвыпивших прохожих в адрес молодежи. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства драки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лодейном Поле задержан подозреваемый в преступлениях, совершенных в 1992 году.

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