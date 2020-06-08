В Ломоносове полиция пресекла пьяную драку

Ночью 8 июня в дежурную часть полиции Петродворцового района поступила информация о массовой драке на Нагорной улице в Ломоносове.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и пресекли развивающийся конфликт. В драке участвовали шестеро мужчин в возрасте от 19 до 37 лет. Четверо из них, выходцы из стран ближнего зарубежья, доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, еще двое отправлены в больницу, поскольку им необходима медицинская помощь.

Оказалось, причиной конфликта стало опрометчивое замечание подвыпивших прохожих в адрес молодежи. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства драки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лодейном Поле задержан подозреваемый в преступлениях, совершенных в 1992 году.