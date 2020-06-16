Петербуржцы заметили скопление пожарных машин у поликлиники на Ленсовета, где лечат пациентов с COVID-19

Жители Санкт-Петербурга рассказали в социальных сетях о ночном происшествии — колонна пожарных машин окружили поликлинику в Московском районе.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло минувшей ночью 16 июня у поликлиники №42, расположенной на улице Ленсовета, 54 к.2. Отметим, что медучреждение перепрофилировано под стационар для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам очевидцев, к поликлинике съехались десятки пожарных машин, также были замечены автомобили скорой помощи.

«Постояли, ничего не тушили», — пишет автор публикации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поездка подростков на «Жигулях» закончилась в дорожной яме на Маршала Жукова. По словам очевидцев, молодые люди катались на автомобиле ВАЗ и въехали в яму. Все остались живы, однако девочка-подросток получила травму руки.