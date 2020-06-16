В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошую клубнику

Если у клубники и вовсе нет листиков, то от покупки таких ягод стоит отказаться. Фото: pixabay.com

Если у клубники и вовсе нет листиков, то от покупки таких ягод стоит отказаться. Фото: pixabay.com

Петербургское управление Роспотребнадзора поделилось рекомендациями по выбору лучшей клубники в магазинах.

Так, покупателям советуют выбирать клубнику ровную и гладкую на вид, без признаков гниения и однородного цвета. Листики на ягоде не должны быть увядшими, сухими или пожелтевшими. Все это говорит о ее свежести.

Лучше покупать мягкие ягоды без аромата. Если у клубники и вовсе нет листиков, то от покупки таких ягод стоит отказаться. Вкус клубники можно легко определить по черенку ягоды: если между листиками и ягодой есть расстояние, то это значит, что она спелая и сладкая. Клубника, у которой листики прилегают к плоду, будет иметь кисловатый вкус.

Эксперты также напомнили, что клубнику лучше съедать сразу, а не хранить. Либо можно их заморозить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для работы продуктовых магазинов.