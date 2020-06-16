Ночью на улице Кораблестроителей полыхала квартира в многоэтажке

Минувшей ночью на Васильевском острове произошел квартирный пожар, о котором рассказали очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло в ночь на вторник, 16 июня. Возгорание началось в квартире дома №23, корпус 2 на улице Кораблестроителей.

По словам очевидцев, квартира вспыхнула примерно в четыре часа утра. Судя по кадрам видео, опубликованном в группе, огонь полностью охватил как минимум одну комнату и разбил окно, из которого начал валить густой черный дым.

Информации от официальных источников пока не поступало. Сведения о возможных пострадавших отсутствуют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили скопление пожарных машин у поликлиники на Ленсовета, где лечат пациентов с COVID-19. К поликлинике съехались десятки пожарных машин, также были замечены автомобили скорой помощи.