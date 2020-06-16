Россияне могут получить скидку в 90% при переводе машины с бензина на газ

Россияне могут получить скидку в 90% при переводе машины с бензина на газ
Россиянам, которые хотят перевести свое авто с бензина на газ, останется заплатить лишь 10% стоимости перевода. Фото: Pixabay

Глава Минэнерго России Александр Новак предложил увеличить долю субсидий на перевод автомобилей с бензина на газ с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

Как сообщает РБК, также «Газпром» намерен выделить 30% за счет маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, россиянам, которые хотят перевести свое авто с бензина на газ, останется заплатить лишь 10% стоимости перевода.

Инициативу министра энергетики уже поддержали в правительстве.

Осенью 2019 года стало известно, что российское правительство в течение ближайших четырех лет вложит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей в июле ждут значимые нововведения. Среди них — изменение технического регламента Таможенного союза и новые правила выдачи медицинских справок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авто бензин газ скидка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вооруженный экс-работник пришел за зарплатой в офис на Кронштадтской
«Колу» перекроют из-за прохода яхты «Baron Brameus»
Россияне могут получить скидку в 90% при переводе машины с бензина на газ
В Дагестане азербайджанцы напали на полицейских и устроили погром
В Шушарах появится детский сад, в который смогут пойти незрячие дети
«Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали
Ночью на улице Кораблестроителей полыхала квартира в многоэтажке
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошую клубнику