«Колу» перекроют из-за прохода яхты «Baron Brameus»

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют 16 июня в связи с разводкой моста через реку Свирь у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Причиной этого стал проход яхты «Baron Brameus».

Судно пройдет вверх по реке с 8:50 до 10:50. Поднять пролеты моста решено из-за габаритов яхты. В максимальную высоту она составляет 17,4 метра.

Разводку будут проводить представители ОАО «РЖД». Мост через Свирь расположен на 236 км автодороги «Кола» и предназначен для движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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