«Колу» перекроют из-за прохода яхты «Baron Brameus»

&#171;Колу&#187; перекроют из-за прохода яхты &#171;Baron Brameus&#187;
Мост через реку Свирь. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют 16 июня в связи с разводкой моста через реку Свирь у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Причиной этого стал проход яхты «Baron Brameus».

Судно пройдет вверх по реке с 8:50 до 10:50. Поднять пролеты моста решено из-за габаритов яхты. В максимальную высоту она составляет 17,4 метра.

Разводку будут проводить представители ОАО «РЖД». Мост через Свирь расположен на 236 км автодороги «Кола» и предназначен для движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в Петербурге ограничат из-за репетиций парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Кола" ленинградская область ограничение движения разводка моста свирь яхта
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вооруженный экс-работник пришел за зарплатой в офис на Кронштадтской
«Колу» перекроют из-за прохода яхты «Baron Brameus»
Россияне могут получить скидку в 90% при переводе машины с бензина на газ
В Дагестане азербайджанцы напали на полицейских и устроили погром
В Шушарах появится детский сад, в который смогут пойти незрячие дети
«Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали
Ночью на улице Кораблестроителей полыхала квартира в многоэтажке
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошую клубнику