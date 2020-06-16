Ювелирка на 3 млн рублей стала добычей домушника в квартире пожилого петербуржца

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленника, пробравшегося в квартиру 71-летнего местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в Кировском районе Петербурга в понедельник, 15 июня. Кто-то пробрался в квартиру начальника производства АО «Равенство», расположенную в доме №10 на проспекте Народного Ополчения.

Вор вошел в квартиру, подобрав ключи к замкам входной металлической двери квартиры. Там он положил глаз на 40 тысяч рублей, семь колец с драгоценными камнями, четыре пары сережек и браслет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге росгвардеец задержал сладкоежку, который пытался стащить 10 коробок конфет. Любителя полакомиться сладким передали в отделение полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.