В Петербурге 12-летний мальчик отравился и впал в кому

В Адмиралтейском районе Петербурга госпитализировали 12-летнего мальчика. Школьник отравился неизвестным веществом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, школьника увезли на скорой вечером 14 июня. Медики забрали его от одного из домов по набережной Крюкова канала. Состояние ребенка на момент госпитализации было тяжелым. Он впал в кому второй степени, при которой движения конечностей становятся не естественными, а самостоятельное дыхание — нерегулярным. Позднее ребенку стало лучше. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

По предварительным данным, мальчик отравился неизвестным еществом депримирующего действия.

Ребенок живет в неполной семье, на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали мальчика 2018 года рождения с сильным отравлением. Ребенок проглотил марганцовку.