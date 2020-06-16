В Петербурге в ДТП пострадали 11 человек за сутки

В Петербурге в ДТП пострадали 11 человек за сутки
Статистика ГИБДД за прошедший день, 15 июня. Фото: vk.com/ugibdd178

За минувшие сутки в Петербурге и Ленинградской области произошло 363 дорожные аварии, в которых пострадали 17 человек.

Согласно статистике управления ГИБДД по городу и области за 15 июня, на городских дорогах за день зарегистрировано 287 ДТП, в Ленобласти количество дорожных происшествий составило 76. В Петербурге люди получили травмы в 11 авариях, а в на дорогах области пострадали шесть человек.

В Северной столице ранения в ДТП получили 11 человек, среди них двое несовершеннолетних. В регионе пострадали семь человек.

Жертвой ДТП за минувшие сутки стал всего один человек — он погиб в аварии в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали. В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.

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