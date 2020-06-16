Из квартиры на Маршала Захарова похитили трубку и кубок-колокол

В Петербурге задержали двоих безработных мужчин 1991 и 1992 годов рождения. Полиция полагает, что они обчистили квартиру на улице Маршала Захарова, 11.

Сообщение о краже поступило 15 июня. 56-летний мужчина заявил, что в его квартиру на первом этаже девятиэтажного дома проникли неизвестные. Внутрь они пробрались, разбив окно на балконе.

«Из квартиры были похищены: деревянная шкатулка, тарелка из металла с росписями, курительная трубка из дерева, кубок в виде колокола на общую сумму 37 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По словам заявителя, кража была совершена 14 июня между 12:00 и 17:30.

Подозреваемых задержали у дома 20 по улице Доблести 15 июня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры на проспекте Народного Ополчения в Петербурге похитили драгоценности на 3 млн рублей.