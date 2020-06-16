В Ленобласти нашли работу для 350 человек, потерявших заработок из-за коронавируса

В Ленобласти нашли работу для 350 человек, потерявших заработок из-за коронавируса
350 жителей Ленобласти вышли на общественные работы. Фото: lenobl.ru.

В Ленинградской области 350 местных жителей, оставшихся без работы во время пандемии, вышли на общественные работы, сообщили в областном правительстве.

Власти заключили 13 договоров с работодателями, благодаря чему удалось трудоустроить 350 человек. Им дали работу с сферах благоустройства, озеленения и в агропромышленном комплексе.

Дорожные службы приняли на временную работу 156 безработных ленинградцев. Сейчас они убирают улицы, вырубают деревья, ухаживают за зелеными насаждениями, красят ограждения вдоль дорог и автобусные остановки.

Кроме того, в июне 30 человек получили работу в сфере развития отдыха. Они занимаются подготовкой и согласованием туристических маршрутов и их обустройством. С 1 июля должны нанять еще 50 человек.

Также в скором времени работу получат специалисты в сфере культурно-досуговой деятельности и экскурсоводы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти официально безработными числятся свыше 21 тыс. человек.

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