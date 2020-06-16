Мошенники под видом внуков обманули петербургских пенсионерок на полмиллиона

Полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пожилых жительниц Петербурга. Их жертвами стали не менее шести женщин.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мошенники действовали по одной схеме: они звонили пенсионеркам из Приморского района, представлялись сыном или внуком, и сообщали, что им срочно нужны деньги. После этого пенсионерки передавали деньги курьерам, которые уверяли из, что деньги нужны для лечения или решения проблем.

Были возбуждены уголовные дела. Стражи порядка задержали четверых подозреваемых: двух мужчин, 32 и 44 лет, и супружескую пару: 41-летнего мужа и 32-летнюю жену. У каждого из них были свои роли. Всего они «заработали» около 500 тысяч рублей.

Мужчин заключили под стражу, а женщину отпустили под подписку о невыезде.

Задержанные подозреваемые:

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковские мошенники оставили четырех петербургских пенсионеров без сбережений.