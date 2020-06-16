Поджигатель иномарки на Петроградке отделался условным сроком

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о поджоге автомобиля.

Суд установил, что в апреле 2019 года Вячеслав Горячев вступил в преступный сговор с Александром Поздняковым и еще одним неустановленным лицом. Целью сговора был поджог автомобиля в Петроградском районе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, злоумышленники подожгли автомобиль Mercedes-Benz С 180, который был припаркован у трансформаторной будки на Малой Посадской.

От пожара также пострадал автомобиль Isuzu Bighorn. Сумма общего ущерба оценивается в более миллиона рублей. Позднякова приговорили к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года, Горячева к одному году условно с испытательным сроком два года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские Выборгского района Петербурга разыскивают злоумышленника, который поджог BMW Х5 на проспекте Художников. В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что у дома №33 горит легковой автомобиль.