На Челябинской улице внедорожник протаранил мотоцикл

На Челябинской улице внедорожник протаранил мотоцикл
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 16 июня, на Челябинской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и мотоцикла марки Suzuki.

Как сообщили очевидцы, водитель внедорожника столкнулся с мотоциклом.

Свидетели произошедшего рассказали, что мотоциклист лежит на земле без движений. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». При этом мотоцикл буквально разорвало на куски, он остался без колеса, проезжая часть засыпана осколками.

Официальной информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали. В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.

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