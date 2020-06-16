На Челябинской улице внедорожник протаранил мотоцикл

Во вторник, 16 июня, на Челябинской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и мотоцикла марки Suzuki.
Как сообщили очевидцы, водитель внедорожника столкнулся с мотоциклом.
Свидетели произошедшего рассказали, что мотоциклист лежит на земле без движений. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». При этом мотоцикл буквально разорвало на куски, он остался без колеса, проезжая часть засыпана осколками.
Официальной информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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