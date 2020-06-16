Суд признал строительство ЖК «Живи! В Курортном» законным

В Петербурге возобновят строительство жилого комплекса «Живи! В Курортном». Госстройнадзору удалось доказать, что объект получил пять разрешений на строительство законно.

ООО «СПб Ренновация» получил разрешения на строительство ЖК в поселке Песочный. Документами предусматривалось возведение жилых домов и дошкольного учреждения на 75 дней.

«В суде оспаривались не столько действия надзорного ведомства, сколько разработанная проектная документация на возведение объектов», — сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.

Истец попытался доказать, что документация не соответствует требованиям законодательства. В связи с судебным процессом строительство было приостановлено и законсервировано.

Санкт-Петербургский городской суд 15 июня встал на сторону ответчика и признал разрешения на строительство законными. Решение вступило в силу. Строительство ЖК будет возобновлено.

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