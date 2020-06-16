В Швейцарии мужчина забыл в поезде три килограмма золота

Власти Швейцарии объявили в розыск мужчину, который оставил в поезде три килограмма золота.

Как сообщает Le Nouvelliste, пассажир забыл золото в октябре прошлого года в поезде, который следовал из Санкт-Галлена в Люцерн. Сначала началось внутреннее расследование, но так как оно не принесло успехов, то власти решили объявить в розыск.

Как владелец забытого мешка с золотой должен доказать свое право на него, не уточняется. Стоимость находки оценивается в 152 тысячи фунтов стерлингов — это примерно 13,5 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в общей сложности в 2019 году Россия продала золота на $5,74 млрд, из которых $5,33 млрд принадлежат Соединенному Королевству. По данным службы, практически все золото поставлялось в слитках.