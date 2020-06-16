Три человека погибли в перестрелке в Ингушетии

В административном округе Альтиевский в Назрани ссора переросла в перестрелку. Жертвами стычки стали три человека.

Среди погибший был полицейский, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Еще три человека получили огнестрельные ранения. Один из них госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Информацию о трех погибших подтвердили в министерстве здравоохранения Ингушетии.

Другой источник в медицинских кругах утверждает, что в результате перестрелки пострадали не трое, а четверо. Всех травмированных госпитализировали. Двое находятся в операционной, еще двое — в реанимации.

По предварительным данным, причиной конфликта стал земельный спор. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка. В ходе конфликта пострадали три человека: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок.