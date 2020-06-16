В Выборге задержан мужчина, который избил своего сына

В Выборге задержан мужчина, который избил своего сына
Задержанного передали в отдел полиции. Фото: Pixabay

В Выборге задержан мужчина, который нанес телесные повреждения своему несовершеннолетнему сыну.

В полицию поступало сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Весенняя Тропа в городе Выборге мужчина наносит побои подростку, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали на месте происшествия мужчину, который нанес телесные повреждения своему 16-летнему сыну, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили в больницу. У него зафиксировало ушибы шеи и мягких тканей головы. Задержанного передали в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. Потерпевший остался без денег, документов и электронной сигареты.

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