В Выборге задержан мужчина, который избил своего сына

В Выборге задержан мужчина, который нанес телесные повреждения своему несовершеннолетнему сыну.

В полицию поступало сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Весенняя Тропа в городе Выборге мужчина наносит побои подростку, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали на месте происшествия мужчину, который нанес телесные повреждения своему 16-летнему сыну, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили в больницу. У него зафиксировало ушибы шеи и мягких тканей головы. Задержанного передали в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. Потерпевший остался без денег, документов и электронной сигареты.