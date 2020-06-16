В Петербурге двое нарушителей ПДД избили сотрудников ГИБДД

В Петербурге двое нарушителей ПДД избили сотрудников ГИБДД
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины и его соучастника, личность которого пока не установлена.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, в ночь с 15 на 16 июня этого года около одного из домов по Александровскому парку двумя сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД был остановлен автомобиль.

В ответ на предложение проехать в отдел полиции, находившееся в машине напали на сотрудников полиции и избили их, сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу. Одного подозреваемого удалось задержать, а второй скрылся.

Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет начал проверку, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В марте мужчина 25 лет на улице Матроса Железняка избил представителя полиции.

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