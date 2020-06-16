На Пулковском шоссе Volkswagen ушел под воду

В Петербурге прошли ливни, о которых предупреждали в МЧС. Во вторник, 16 июня, на Пулковском шоссе ливень затопил проезжую часть, в результате чего частично ушла под воду иномарка.

Очевидцы сообщили, что белый Volkswagen правым колесом ушёл под воду. Сейчас машину достают из огромной ямы.

«На Пулковском шоссе утонула машина. Достают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что синоптики из Гидрометцентра предупредили жителей всех российских регионов о переменчивой погоде этим летом. По прогнозам синоптиков, на смену жарким дням будут приходить холодные и дождливые.