В Петербурге ожидается жара с грозами

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду, 17 июня, в Петербурге ожидается облачая с прояснениями погода. В ГУ МЧС по городу предупредили о ливнях и грозах.

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Однако при грозе порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +29 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Синоптики из Гидрометцентра предупредили жителей всех российских регионов о переменчивой погоде этим летом. По прогнозам синоптиков, на смену жарким дням будут приходить холодные и дождливые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.