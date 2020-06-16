Радимов прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Тоттенхэм»

Радимов прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Тоттенхэм»
Главный тренер ФК "Зенит-2" Владислав Радимов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал возможный переход нападающего сине-бело-голубых в «Тоттенхэм Хотспур».

Радимов отметил, что «Зенит» вряд ли отдаст ценного игрока. Он напомним, что команда Серегя Семака готовится к Лиге чемпионов и вряд ли захочет расстаться с сильным нападающим.

«Думаю, что «Зенит» откажет», — резюмировал Радимов, сообщает legalbet.

Накануне появилась информация о том, что «Тоттенхэм» планирует усилить состав в летнее трансферное окно и снова проявляет интерес к Артему Дзюбе. Клуб уже интересовался российском форвардом в зимнее трансферное окно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Игонина, у Сердара есть хорошие перспективы в лондонском клубе и СМИ раздувают многие новости из-за отсутствия инфоповодов, поэтому он относится к этому с осторожностью. Но если ФК не найдет подходящих вариантов, то «Азмуну будет тяжело покинуть клуб».

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