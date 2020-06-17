Центр Алмазова проводит аукцион на строительство нейрохирургического комплекса

Центр Алмазова был основан в 1980 году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Центр Алмазова был основан в 1980 году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургский Центр Алмазова ищет подрядчика на строительство нейрохирургического комплекса за 7 миллиардов рублей.

Научно-клинический нейрохирургический комплекс, входящий в НМИЦ имени В. А. Алмазова, согласно условиям контракта, должны сдать в эксплуатацию в 2023 году. На строительство медицинского учреждения готовы выделить 6,9 миллиардов рублей, сообщает на сайте госзакупок.

По техническому заданию, комплекс необходимо оборудовать 150 нейрохирургическими койками, 180 местами для лечебно-реабилитационных процедур, а также корпусом для патологоанатомов. Отметим, что на сегодняшний день штат Центра Алмазова, одной из крупнейших научно-лечебных организации страны, составляет свыше 7 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 13 мая в Центре ведется прием пациентов с коронавирусной инфекцией.