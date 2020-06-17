На тушение дачи в Ленобласти потребовалось четыре часа

На тушение дачи в Ленобласти потребовалось четыре часа
Дача выгорела на 48 "квадратах". Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Накануне вечером в Бокситогорском районе Ленобласти вспыхнул дачный дом на площади 48 квадратных метров.

Согласно информации главного управления МЧС России по Ленобласти, экстренные службы получили сообщение о пожаре во вторник, 16 июня, в 20.45. Очевидцы сообщили о том, что в деревне Корвала Радогощинского сельского поселения горит дача.

На место ЧП направили дежурную смену 118 пожарной части противопожарной службы области и местную добровольную пожарную дружину: всего 12 спасателей и три спецмашины.

Специалисты справились с огнем к половине первого ночи. Сведения о пострадавших не приводятся. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дунайском проспекте спасатели потушили полыхающий грузовик. По словам очевидцев, прибывшие сотрудники противопожарных служб оперативно потушили горящую машину.

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