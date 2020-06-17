Житель Петербурга обнаружил ужа в приборной панели автомобиля

Житель Петербурга обнаружил ужа в приборной панели автомобиля
Ужа заставили выползти самостоятельно с помощью дымогенератора. Фото: https://vk.com/spb_today

Житель Северной столицы после поездки на природу обнаружил в своем автомобиле незваного гостя: под приборную панель «Вольво» забрался уж.

Своей историей мужчина поделился в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте» во вторник, 16 июня. Петербуржец рассказал, что накануне отдыхал на озере — вероятно, именно там проворный уж «поселился» в салоне автомобиля и облюбовал для этого приборную панель.

Водитель решил прибегнуть к хитрости, чтобы вызволить змею, и использовал дымогенератор. Неприятный запах заставил ужа самостоятельно выбраться из приборной панели через задний воздуховод. Непрошеного гостя после отпустили целым и невредимым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Юнтоловском заказнике змея укусила собаку. К счастью, псу успели оказать своевременную медицинскую помощь.

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