В Тихвине ссора собутыльников закончилась резней

Материалы дела об убийстве в Тихвине направлены в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Материалы дела об убийстве в Тихвине направлены в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Житель Тихвинского района Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве в Тихвине.

Как установило следствие, в начале марта 2020 года 46-летний мужчина распивал алкоголь вместе со своим 30-летним приятелем. Все происходило в квартире обвиняемого.

Во время посиделок мужчины что-то не поделили и между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Внезапно старший мужчина вооружился ножом и несколько раз ударил собутыльника. Последний скончался на месте происшествия.

Уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмен зарезал коллегу из-за аренды в кафе на Ленинском. Зарезавший коллегу предприниматель сам вызвал экстренные службы и сдался полиции.