Бизнесмен зарезал коллегу из-за аренды в кафе на Ленинском

Бизнесмен зарезал коллегу из-за аренды в кафе на Ленинском
Пострадавший скончался на месте, не дождавшись медиков. Фото: Baltphoto

Конфликт двух бизнесменов закончилась смертью одного из них. Мужчины не смогли договориться по аренде кафе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в заведении общепита на Ленинском проспекте. Зарезавший коллегу предприниматель сам вызвал экстренные службы и сдался полиции. На месте происшествия стражи порядка нашли тело мужчины с колотыми ранами на шее и животе.

По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали звонившего. Позже выяснилось, что индивидуальные предприниматели спорили из-за оплаты аренды помещения кафе. В результате один из них серьезно разгневался и пустил в ход нож. Второй скончался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двое нарушителей ПДД избили сотрудников ГИБДД.

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