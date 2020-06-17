В Петербурге злоумышленница украла с карты женщины, у которой снимала квартиру, 220 тысяч рублей

В Красносельском районе Северной столицы сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая подозревается в краже денег с банковского счета петербурженки, в чьей квартире она проживала шесть лет.

За помощью к полицейским обратилась 48-летняя медсестра одной из поликлиник города на Неве, которая объяснила, что заметила как с её банковских карт исчезли деньги на общую сумму в 219 тысяч рублей. Причем денежные средства, как оказалось, перевели на счет, привязанный к телефону её бывшей квартирантки.

25-летняя девушка проживала в квартире медсестры с 2014 по 2020 год, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области. Спустя несколько дней подозреваемую задержали. Выяснилось, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас гражданку отпустили под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали троих подростков, которые ограбили прохожего, отобрали у него травматический пистолет, и, угрожая им другому прохожему, украли у него два велосипеда.