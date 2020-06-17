В Гатчине поймали воровку, укравшую 500 тыс. рублей из сумки пенсионерки

Полиция задержала безработную жительницу Гатчинского района, укравшую полмиллиона рублей из сумки пожилой женщины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители изобличили 31-летнюю безработную в том, что в феврале этого года она украла 500 тысяч рублей из сумки 85-летней жительницы Гатчины. Инцидент произошел в отделении банка на проспекте 25-го Октября в Гатчине.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу во вторник, 16 июня, около дома №15 по Шлиссельбургскому проспекту. Известно, что в прошлом задержанную несколько раз судили за кражи.

Сейчас женщина в очередной раз стала фигурантом уголовного дела по статье о краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники под видом внуков обманули петербургских пенсионерок на полмиллиона.