Каждый пятый россиянин откладывает часть зарплаты

42% респондентов признались, что у них вовсе не получается откладывать средства. Фото: pixabay.com

42% респондентов признались, что у них вовсе не получается откладывать средства. Фото: pixabay.com

Практически каждый пятый житель России не тратит свою зарплату целиком, откладывая деньги.

Эксперты аналитического центра НАФИ провели опрос, результаты которого показали, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют лишь 18% жителей России, сообщает РБК.

Эти люди, получив зарплату, в первую очередь стараются отложить часть дохода, и только потом тратят деньги на текущие нужды.

Еще 39% опрошенных сообщили, что поступают наоборот: сначала тратят деньги на повседневные нужды, а перед следующей зарплатой откладывают остатки. А 42% респондентов признались, что у них вовсе не получается откладывать средства, тратя всю получку в течение месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России значительно снизились объемы сбережений граждан. Эксперты считают, что в 2020 году эта тенденция усилится, снижение достигнет 1,3-1,5 трлн рублей.